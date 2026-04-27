Москвича задержали за сексуальное насилие над сыном, отстававшим в развитии

В Москвы задержали 40-летнего отца за сексуальное насилие над 13-летним сыном, отстающим в развитии. Об этом стало известно kp.ru.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, в Южном Бутово. По данным источника, подруга матери разговаривала с ней по телефону и услышала крики мальчика о помощи. Она не стала разбираться в ситуации и немедленно сообщила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в квартиру и установили, что родитель систематически насиловал ребенка последние три года. Известно, что у потерпевшего имеется задержка в развитии, из-за чего он учится в коррекционной школе.

Мать знала о происходящем, но молчала. Отец, работающий кладовщиком, задержан, ему вскоре изберут меру пресечения. Ведется следствие.