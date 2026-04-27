Момент падения сосны на автомобиль в Балашихе попал на видео

Огромная сосна упала на автомобиль в Балашихе — момент падения попал на запись камеры очевидца. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Падение произошло на фоне аномальной непогоды. На получившихся кадрах можно увидеть, как огромное дерево ломается из-за снега и ветра, после чего падает прямо на припаркованный рядом автомобиль. Ствол сосны упал ровно на крышу машины.

Напомним, что в ночь на 27 апреля в Москве резко ухудшилась погода — выпал снег и начался сильный ветер. Это привело к падению нескольких деревьев в Москве и Подмосковье. Как сообщили в СМИ, из-за этого уже пострадало около 30 человек.