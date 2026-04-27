Школьника оштрафовали за оскорбление учителя

В Пермском крае обсуждают новое ЧП, связанное со школой. Девятиклассник прямо на уроке оскорбил преподавателя.

Инцидент произошел в городе Березники. Ученик опоздал на занятие по химии, зашел в класс после звонка и, не обращая внимания на учителя, хотел пройти к своему месту. Педагог остановила его и сделала замечание. Она потребовала от парня выйти из класса и зайти вновь, предварительно попросив разрешения. Обычные правила поведения, которым обязаны подчиняться все. Но школьник в ответ на замечание педагога показал неприличный жест рукой и ушел.

Занятие продолжилось, вскоре строптивый ученик вернулся. Вновь не спрашивая разрешения, попытался пройти в класс. Учительница не позволила. И парень принялся оскорблять ее, в том числе нецензурно.

В результате педагог обратилась в суд для защиты своей чести и достоинства. Ее иск удовлетворили. Березниковский суд решил взыскать с ученика десять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Если он не сможет выплатить их сам, долг будут обязаны погасить его родители.

Инцидент вызвал волну возмущения в соцсетях.

"Хамство в школах стало обыденным, а для оскорблений можно просто ценник составить, - пишут люди. - Назвал так - заплати десять тысяч, обозвал покруче - давай пятнадцать тысяч. Это просто издевательство над школой".

Припоминают и недавнюю трагедию в Добрянке, где учительница Олеся Багута погибла после нападения девятиклассника, смертельно ранившего ее ножом. Там все тоже начиналось с хамства и оскорблений, а закончилось убийством.

Если школьник не сможет выплатить компенсацию сам, долг будут обязаны погасить его родители

Люди бьют тревогу, отмечая, что школы становятся опасной территорией, где процветает пренебрежение к педагогам, что провоцирует различные нарушения, это создает почву для тяжких преступлений. Говорят о роли родителей, которые зачастую вместо воспитания детей поощряют выходки, считая, что им все дозволено. Отмечают бессилие школ, иронизируя, что удивительно, как удалось взыскать компенсацию с ученика, ведь сейчас детей редко удается привлечь к ответственности.

Представители подрастающего поколения, остающиеся практически всегда безнаказанными за любые проступки, уже открыто матерятся на улицах и в магазинах. А когда им делают замечания, угрожают расправой и цинично заявляют, что им ничего не будет.

Не так давно в Якутии подростки матерились и плевали на пол в автобусе, а когда им попеняли за это и выставили на улицу, обещали отомстить.