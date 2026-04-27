В Татарстане вынесли приговор по делу о гибели трех человек при взрыве газа

В Татарстане вынесли приговор по делу о гибели трёх человек в результате взрыва газа в жилом доме.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на прокуратуру республики.

По данным следствия, 37-летний мужчина самовольно подключил дом к газораспределительной сети, не имея на это полномочий и не оформив необходимую документацию. Работы были проведены с нарушением установленных требований.

В результате 15 марта 2024 года произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром. Погибли хозяин дома и двое малолетних детей, ещё один ребёнок получил травмы.

Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

