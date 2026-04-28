Очевидцы сняли место авиакатастрофы в Южном Судане, в которой никто не выжил
В Сети расходятся кадры, на которых запечатлен рухнувший в Южном Судане самолет Cessna 208 Caravan.
Напомним, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании CityLink Aviation, разбилось в понедельник на подлете к аэропорту столицы страны - Джубы.
На его борту находились 13 пассажиров и один пилот. Все погибли.
Судя по видео, которое сняли очевидцы, самолет упал в холмистой местности. Ролик, вероятно, был записан в первые минуты после ЧП - видно, что разбросанные обломки до сих пор горят.
Как сообщалось ранее, жертвами крушения стали двое кенийцев и 12 граждан Южного Судана.
Предварительной причиной ЧП названы неблагоприятные погодные условия, в частности низкая видимость.