В Сети расходятся кадры, на которых запечатлен рухнувший в Южном Судане самолет Cessna 208 Caravan.

Напомним, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании CityLink Aviation, разбилось в понедельник на подлете к аэропорту столицы страны - Джубы.

На его борту находились 13 пассажиров и один пилот. Все погибли.

Судя по видео, которое сняли очевидцы, самолет упал в холмистой местности. Ролик, вероятно, был записан в первые минуты после ЧП - видно, что разбросанные обломки до сих пор горят.

Как сообщалось ранее, жертвами крушения стали двое кенийцев и 12 граждан Южного Судана.

Предварительной причиной ЧП названы неблагоприятные погодные условия, в частности низкая видимость.