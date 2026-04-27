В Самарской области из-за штормового ветра погиб третий человек
Из-за последствий штормового ветра в Самарской области, как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, погиб третий человек за день.
Ранее прокуратура и СУСК по региону информировали о гибели девочки и мужчины в результате падения деревьев. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
В регионе объявлен оранжевый уровень опасности, порывы ветра достигают 27 м/с. Повреждается кровля зданий, ЛЭП, остановки общественного транспорта, автомобили и деревья.
Губернатор выразил соболезнования семьям и близким погибших и пообещал оказать необходимую поддержку. По его данным, есть пострадавшие, которым сейчас оказывается медпомощь.