Россиянка погибла при попытке разобрать разрушенный дом

Жительница Пензенской области, как информирует региональное СУСК, погибла при обрушении двухквартирного дома. Его нежилую часть она пыталась разобрать самостоятельно.

© Московский Комсомолец

Жительница станции Ардым (Пензенский район), по данным ведомства, 24 апреля решила самостоятельно разобрать разрушающуюся нежилую часть двухквартирного дома, в котором она проживала.

При разборе на нее «обрушилась часть стены и кровли». От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

В СУСК добавили, что погибшей было 43 года. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.