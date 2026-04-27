Россиянка погибла при попытке разобрать разрушенный дом
Жительница Пензенской области, как информирует региональное СУСК, погибла при обрушении двухквартирного дома. Его нежилую часть она пыталась разобрать самостоятельно.
Жительница станции Ардым (Пензенский район), по данным ведомства, 24 апреля решила самостоятельно разобрать разрушающуюся нежилую часть двухквартирного дома, в котором она проживала.
При разборе на нее «обрушилась часть стены и кровли». От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
В СУСК добавили, что погибшей было 43 года. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.