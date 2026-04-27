Профессор ВШЭ умер в столичном фитнес-клубе

Тело профессора Высшей школы экономики нашли в одном из московских фитнес-клубов. Мужчину не смогли реанимировать.

Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил осведомленный источник.

— Профессор ВШЭ скончался в фитнес-клубе в одном из районов Москвы, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело мужчины нашли работники организации. По неподтвержденным данным, ему было 57 лет. Причина смерти не уточняется.

В декабре прошлого года 58-летний мужчина умер во время тренировки в Москве. Инцидент произошел в фитнес-клубе на Варшавском шоссе. Мужчина потерял сознание, когда занимался физическими упражнениями.