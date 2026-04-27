В Арзамасе девочка погибла после случайного выстрела

В Арзамасе Нижегородской области девочка погибла, получив смертельное ранение из огнестрельного оружия.

Об этом сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 25 апреля в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием в салоне автомобиля, где находилась девочка, произошёл самопроизвольный выстрел, в результате которого девочка погибла.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее скончался ещё один человек, получивший ранения в результате взрыва на складе во Владикавказе.