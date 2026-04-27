Россиянин лишился свободы 12,5 лет за поджог релейного шкафа

Житель Краснодарского края Данил Хихняк приговорен к 12,5 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа на железной дороге.

Суд установил, что он действовал по заданию украинских спецслужб. Информацию об этом распространила Объединенная пресс-служба судов региона через свой Telegram-канал.

Следствие выяснило, что в декабре 2024 года мужчина, желая заработать, откликнулся на объявление. За выполнение диверсии ему обещали 20 тысяч рублей, а в случае получения травмы — повышенное вознаграждение. В ходе поджога Хихняк действительно получил ожоги, однако кураторы не выплатили ему обещанную премию. Первые три года наказания осужденный отбудет в тюрьме.