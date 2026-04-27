Россиянин наступил на мину ВСУ на своем участке

В Белгородской области мужчина пострадал в результате подрыва на украинской мине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в понедельник.

Стало известно, что инцидент произошел в селе Нехотеевка Шебекинского округа, мужчина поступил на своем участке на мину ВСУ, и в результате ЧП серьезно пострадал. Медики диагностировали у него травматическую ампутацию голени и минно-взрывную травму, раненому проводят операцию.

Мужчина находится в тяжелом состоянии, добавил Гладков.

