Обвиняемый в убийстве женщины на западе Москвы напал с арматурой на прохожего

Обвиняемый в убийстве женщины на западе столицы стал фигурантом нового уголовного дела о нападении на молодого человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины на западе столицы. По ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями столичного СК в ходе проведения ряда следственных действий установлена причастность обвиняемого к нападению в этот же день на молодого человека 2005 года рождения», – рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, вечером 25 апреля после убийства женщины в на ул. Верейская злоумышленник направился по ул. Верейская, где встретил случайного прохожего и напал на него. Обвиняемый нанес ему не менее пяти ударов арматурой в область жизненно важных органов. Довести преступный умысел до конца у него не получилось ввиду активного сопротивления потерпевшего.

По выявленному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ранее Агентство «Москва», вечером 25 апреля вооруженный арбалетом, бейсбольной битой и двумя ножами фигурант зашел в коммерческое помещение на ул. Верейская, где избил ранее незнакомую женщину битой, после чего нанес ей не менее пяти ножевых ранений. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Вскоре после совершенного преступления нападавший был задержан.