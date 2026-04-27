Пожар в развлекательном комплексе вспыхнул в российском селе

В селе Засечное (Пензенская область) горит развлекательный комплекс "Город развлечений" - огнем объята крыша здания.

Сообщение о возгорании на улице Радужной в селе Засечном поступило в 15 часов 34 минуты. По прибытии пожарных наблюдалось открытое горение на кровле здания. Региональное ГУМЧС проинформировало: посетители развлекательного центра были оперативно эвакуированы администрацией данного объекта.

Судя по видео с места ЧП, опубликованному спасателями, горит спортивно-развлекательный комплекс "Город развлечений".

Причины возгорания устанавливаются. Площадь, охваченная пожаром, уточняется.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств возгорания в развлекательном центре.