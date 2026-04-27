В Самаре мужчина и ребенок погибли из-за падения деревьев

В Самаре мужчина погиб из-за падения дерева на тротуар.

Об этом сообщила областная прокуратура.

«На проспекте Карла Маркса в Самаре произошло падение дерева на тротуар. В результате происшествия погиб мужчина», - сказано в материале.

Прокуратура Кировского района Самары начала проверку по факту трагедии. Кроме того, на улице Нижнегородской дерево упало на подростков из-за сильного ветра.

Как сообщили в самарском следственном комитете, погибла одна несовершеннолетняя девочка, а вторая госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

В понедельник, 27 апреля, в Самарской области наблюдается сильный штормовой ветер, который достигает до 27 метров в секунду. По данным ГУ МЧС, с 10.45 по 13.30 мск упали 36 деревьев, повреждения получили 15 легковых автомобилей.

За одну ночь столица и другие регионы России оказались под снегом. Сильный ветер, местами гололед, можно снова доставать зимние куртки.

В Москве уже объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Апрельский снегопад побил 55-летний рекорд по высоте снежного покрова, он больше 12 сантиметров. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду. Деревья массово падают во дворах и на дорогах, повреждают машины и перекрывают проходы.