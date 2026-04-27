В Москве полиция задержала молодого человека, стрелявшего в метро во время конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Стрелявшим оказался 23-летний ранее судимый житель столицы. Его пневматический пистолет изъят.

По данным полиции, между двумя россиянами в вестибюле станции метро «Яхромская» произошел конфликт, во время которого один из них, будучи пьян, достал пистолет и набросился на оппонента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

