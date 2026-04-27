Мужчина пытался скрыться от ГАИ среди могил

Суд в Петербурге привлек мужчину по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в понедельник.

По данным следствия, мужчину на "Фольксвагене" остановили ранним утром 25 апреля в переулке Серебрякова для прохождения медосвидетельствования, мужчину отстранили от управления машиной, результат на приборе показал 0.000мг/л, что водитель заверил своей подписью. Тогда было принято решение провести процедуру в медучреждении, но водитель сбежал из него и пытался скрыться на кладбище, не реагируя на требования остановиться.

- Это было расценено как отказ от медицинского освидетельствования. Позже, уже в 07 часов 10 минут, Ч. был задержан на том же месте, где был остановлен ранее, а затем был доставлен в 38-й отдел полиции, - говорится в сообщении.

Мужчина признал вину. В итоге суд с учетом предыдущих привлечений к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ назначил наказание в виде административного ареста на 14 дней.