Стала известна личность погибшей под поездом московского метро девушки
Установлена личность погибшей, попавшей под поезд московского метро днем 27 апреля, сообщил "РГ" информированный источник.
Несчастный случай произошел на станции "Преображенская площадь".
Как показало предварительное расследование, девушку на пути никто не толкал.
"Погибшей было 24 года, она состояла на учете в психоневрологическом диспансере", - сообщил собеседник "РГ".
Из-за падения девушки временно снимали напряжение с контактного рельса. Одна часть поездов "красной" ветки была остановлена, другая курсировала с увеличенным интервалом.
Сейчас движение восстановлено и вошло в график.