Обелиск-символ Севастополя был поврежден во время атаки ВСУ

Обелиск-символ Севастополя был поврежден во время массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город, которая произошла в ночь на 26 апреля. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Профильные службы также сегодня обследовали обелиск «Городу-Герою Севастополю», который был поврежден при массированной атаке. Территория у памятника оцеплена. Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов, — говорится в Telegram-канале главы города.

По его словам, сроки восстановления будут известны после того, как альпинисты проведут высотное детальное обследование монумента.

Ночью 26 апреля силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 43 украинских беспилотника над Севастополем и Черным морем. Позже глава города Михаил Развожаев сообщил, что в результате удара погиб мужчина. Он находился в машине, врачи не смогли его спасти.

В общей сложности после атаки беспилотниками ВСУ повреждения получили более 200 гражданских объектов города.