Полицейские УВД на Московском метрополитене по горячим следам задержали подозреваемого в хулиганстве

«В вестибюле станции метро «Яхромская» между двумя гражданами произошел конфликт. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, угрожал своему оппоненту предметом, похожим на пистолет, а затем нанес ему несколько ударов и скрылся. В кратчайшие сроки сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый житель столицы. Пневматический пистолет изъят.Следователем СУ УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ. Фигурант заключен под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.