Погибший на ЗАЭС при атаке стал первым убитым ВСУ работником

В результате атаки украинского беспилотника по территории Запорожской АЭС погиб работник станции, и он стал первым убитым ВСУ сотрудником за все время, пишет ТАСС в понедельник со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину.

Журналисты уточнили, что в результате удара ВСУ погиб водитель и это стало первым случаем гибели сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ прямо на рабочем месте.

При этом, работники ЗАЭС ранее получали ранения в результате атак ВСУ, а Андрей Короткий стал единственным погибшим, в отношении которого киевский режим совершил теракт на территории Энергодара.