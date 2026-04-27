Полицейские вынули младенцев из заминированной машины за секунду до трагедии

Двое младенцев были буквально вытащены полицейскими в безопасное место за несколько секунд до того, как заминированный автомобиль взорвался у стен полицейского участка. Поразительно, но никто не погиб и даже не пострадал. Полиция по борьбе с терроризмом начала расследование по факту покушения на убийство. Подозревается диссидентская группировка, которая заставила ранее водителя пиццы везти бомбу в другой участок.

© Московский Комсомолец

В воскресенье, 26 апреля, поздно вечером у полицейского участка в Белфасте (Северная Ирландия) был замечен брошенный фургон с газовым баллоном в багажнике. Когда офицеры находящихся внутри детей, машина сдетонировала, и обломки разлетелись в стороны, фургон охватило пламя. Жители были эвакуированы из своих домов.

Сообщается, что в результате инцидента, который уже назвали «чудесным происшествием», никто не пострадал, и полиция по борьбе с терроризмом начала расследование по факту покушения на убийство. Это нападение было повсеместно осуждено политическими лидерами Северной Ирландии — первый министр Мишель О'Нил заявила, что те, кто стоит за взрывом, «не могут говорить ни за кого». Заместитель главного констебля Бобби Синглтон прокомментировал: «Сегодня мы думаем обо всех тех, кто пострадал от этого трусливого нападения. О жителях, которые всё ещё не могут вернуться в свои дома, о наших мужественных офицерах и, конечно же, об их семьях, которые будут благодарны, что их близкие в безопасности, но, несомненно, были потрясены этим испытанием. Я хочу заверить наше сообщество, что полицейскую службу Северной Ирландии не остановит и не отвлечёт бессмысленное и безрассудное нападение прошлой ночью. Мы добились большого прогресса как общество, и мы не позволим добиться успеха тем, кто намерен тянуть нас назад».

Нападение произошло ровно через месяц после того, как водителя, доставлявшего пиццу, под дулом пистолета заставили использовать свой автомобиль для перевозки взрывного устройства в полицейский участок Лургана. Тогда бомба не взорвалась, но инцидент был приписан террористам. Синглтон признал, что между двумя инцидентами есть «сходство», и что полиция действует, полагая, что за нападением стоит «Новая ИРА» («Подлинная Ирландская республиканская армия» внесена в реестр террористических организаций в Российской Федерации). Он добавил, что бомба возле Данмарри компенсировала свой небольшой размер «безрассудством», а офицеры не были предупреждены о готовящемся нападении.

Председатель полицейского управления Северной Ирландии Брендан Маллан заявил, что нападение было спланировано таким образом, чтобы «причинить максимальный ущерб» жилому району.

Ранее «Новая ИРА» (внесена в реестр террористических организаций в Российской Федерации) взяла на себя ответственность за серию нападений на объекты в Северной Ирландии и остальной части Великобритании. В 2017 году ирландская полиция предотвратила крупную атаку, обнаружив шесть килограммов взрывчатки в дублинском офисе, в 2019 году группировка отправила пять подозрительных посылок в аэропорт Лондон-Сити, на вокзал Ватерлоо и в Хитроу, а в 2023 году планировала сорвать визит тогдашнего президента США Джо Байдена в Белфаст по случаю 25-й годовщины Соглашения Страстной пятницы.

«Таким актам насилия нет места в обществе, стремящемся к миру», — заявил Маллан, добавив, что все едины в осуждении тех, кто несёт ответственность за этот террор. Председатель полицейской федерации Северной Ирландии Лиам Келли назвал инцидент «по определению безумным», вызвавшим «большое расстройство и всеобщее и оправданное отвращение», и заявил, что виновные представляют собой «возвращение к тёмным временам смуты», имея в виду конфликт, существовавший до Белфастского соглашения 1998 года.