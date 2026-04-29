В Мурманской области почти неделю ищут пропавшего рыбака

В Мурманской области продолжаются поиски 69-летнего рыбака, пропавшего после выхода в море. Мужчина исчез 20 апреля в районе Териберки. Об этом сообщает Shot.

© Вечерняя Москва

По данным источников, спустя несколько часов после выхода на лодке он перестал выходить на связь. На следующий день к поискам привлекли вертолеты, однако удалось обнаружить только пустое судно в акватории губы Опасова.

Рассматриваются разные версии произошедшего. По одной из них, рыбак мог высадиться на берег, чтобы переждать шторм, но заблудился и погиб от переохлаждения. Также проверяется версия, что он мог укрыться в заброшенных постройках.

Кроме того, не исключается, что лодка могла получить повреждения, в результате чего мужчина оказался в воде. Поиски продолжаются, передает Telegram-канал.

Ранее трое рыбаков, которые попали в шторм на Волге, утонули после того, как их лодка перевернулась. Изначально четверо рыбаков пропали в Светлоярском районе 24 апреля. Мужчины отправились рыбачить в районе хутора Громки. К полудню они не вернулись, после чего начались их поиски.