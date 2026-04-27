Дело завели после отравления людей в бассейне московского фитнес-клуба

В Москве после инцидента с отравлением людей в бассейне фитнес-клуба завели дело. Об этом со ссылкой на СУ СК России по столице сообщает РИА Новости.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требований безопасности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Инцидент произошел в фитнес-клубе на юге города. Предварительно, там произошла утечка химиката в чашу бассейна. Среди отравившихся не только посетители, но и работники организации. Из-за произошедшего из заведения эвакуировали 30 человек. В больницу обратились два человека, еще двум оказали помощь на месте.

