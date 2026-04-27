Погиб топ-менеджер «Яндекса»

Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и волгоградский застройщик Александр Назаров пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области. Менеджера нашли мертвым. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в силовых структурах.

— Поиски Назарова продолжаются, Лойтер найден погибшим, — рассказал собеседник РИА Новости.

Ранее тело журналиста «Верховажского вестника» Владимира Басова было найдено в Вологодской области спустя несколько дней поисков. Его обнаружили в реке Вага. Он посвятил 35 лет своей жизни региональной журналистике.

8 февраля спасатели сняли с дрейфующей по Волге льдины в Астраханской области семерых человек, среди которых был один ребенок. Предположительно, местные жители занимались рыбалкой.