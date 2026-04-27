Пассажир погиб под поездом в московском метро

Человек погиб на Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.

Чуть раньше сообщалось об отсутствии движения от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

«… погиб в результате падения на пути под поезд на станции "Преображенская площадь"», — уточнил собеседник агентства.

