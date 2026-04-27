Пассажир самолета российской авиакомпании услышал странные звуки

Пассажиров российской авиакомпании «Уральские авиалинии» дважды высаживали из самолетов из-за технической неисправности. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Один из пассажиров рейса из Екатеринбурга в Стамбул рассказал, что он должен был вылететь из аэропорта Кольцово 27 апреля в 7:20 по местному времени. Людей вовремя посадили в самолет, однако ждать пришлось два часа.

Мужчина также признался, что услышал странные звуки в салоне во время ожидания вылета. По словам собеседника Telegram-канала, пилот тестировал самолет и выявил техническую неисправность. Из-за этого пассажиров попросили вернуться в зону ожидания.

«В 12:30 поехали к запасному самолету, радостно сели, и — все те же тесты на неисправность и те же похожие звуки», — посетовал пассажир.

По данным источника, рейс переносили еще несколько раз. Теперь самолет должен вылететь в 15:00 по местному времени.

Ранее россиянка описала задержки в аэропорту Москвы из-за снегопада словами «сидим в самолете с семи утра». Пассажирка рейса в Стамбул пожаловалась, что лайнер в итоге вылетел спустя три часа.