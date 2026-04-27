Осужденный вор в законе из Нижнего Новгорода получил новый срок

В Нижегородской области вынесли приговор криминальному авторитету Звиаду Озманяну, известному как Звиад Тбилисский. Об этом сообщает портал NewsNN со ссылкой на корреспондента из зала Нижегородского областного суда.

По данным издания, Озманян родом из Армении, затем через Грузию перебрался в Нижегородскую область. Он уже был судим за групповую кражу, хранение наркотиков и разбой. В одном из эпизодов, как сообщается, он вместе с сообщниками пытал местного бизнесмена, требуя передать деньги и ценности.

Мужчина должен был выйти на свободу в 2024 году. Однако следствие установило, что он контролировал исправительные учреждения региона, распоряжался так называемым «общаком» и назначал «положенцев». В итоге 27 апреля суд признал его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Сам Озманян утверждал, что еще в 2019 году отказался от статуса вора в законе, уведомив об этом ФСИН, а показания свидетелей обвинения, по его версии, давали под давлением, чтобы избежать уголовного преследования. Гособвинение запрашивало для него 14 лет колонии особого режима и штраф в размере 4 млн рублей.

В итоге суд назначил ему 11 лет и один день лишения свободы в колонии особого режима, а также штраф в размере 80 тыс. рублей.

