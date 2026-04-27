В российском городе рухнувшее дерево убило ребенка

Рухнувшее дерево убило ребенка в Самаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Нижегородской улице в Куйбышевском районе города. Мощный порыв ветра снес дерево, когда рядом шли две девочки 14 и 13 лет. 14-летняя школьница погибла на месте, ее подруга пострадала.

Отмечается, что ранее в Самарской области объявили штормовое предупреждение. В отдельных районах области ожидаются дождь, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 27 м/с. В Самаре их скорость достигает 19 м/с.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека пострадали в результате непогоды в Москве. Из-за налипания снега упало около 50 деревьев, повреждены два автомобиля.