Приезжий надругался над девушкой-подростком в Ивановской области

В Ивановской области произошло нападение на 17-летнюю девушку. По информации портала Otdeln.ru, ссылающегося на мать пострадавшей, мигрант совершил избиение и попытку изнасилования.

© Московский Комсомолец

Событие случилось 22 апреля в городе Родники. Девушка отпросилась у матери на прогулку, но позже отправила тревожное сообщение с просьбой о помощи. Мать немедленно начала поиски и обнаружила свою дочь возле одной из школ. Подросток был в крови и пытался вырваться из рук мужчины, который ее удерживал.

Женщина смогла отбить свою дочь от нападавшего. На помощь также пришли случайные прохожие, которые помогли задержать злоумышленника до прибытия полиции.

По предварительной информации, инцидент начался в квартире, куда школьницу пригласила знакомый человек. В этом помещении на девушку совершил нападение мигрант, который подверг ее жестокому избиению и попытался совершить изнасилование. На крики подростка о помощи присутствующие в квартире не реагировали.

Пострадавшую доставили в больницу, где она находится под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как серьезное из-за полученных травм. Подозреваемого в нападении задержали, а правоохранительные органы сейчас устанавливают все детали произошедшего и роль каждого участника ситуации.

Этот случай произошел после другого инцидента, когда девушку по пути в школу затащили в автомобиль, подвергли изнасилованию и шантажировали с использованием видеозаписей этого процесса.