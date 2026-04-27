Около 80 человек устроили потасовку после боя российского боксера в Турции

Массовой дракой завершился поединок с участием российского боксера в турецком Трабзоне. Бой за звание чемпиона мира уверенно выиграл наш спортсмен Сергей Горохов, отправив в нокаут местного атлета Эмирхана Калкана.

© соцсети

После окончания встречи россиянин подошел к команде соперника, чтобы поблагодарить за матч. Однако менеджер турецкого спортсмена жест вежливости не оценил и ответил ударом. Не сдержала эмоций и толпа болельщиков.

Раздосадованные поражением своего кумира, фанаты выбежали на ринг, в сторону россиян полетели стулья и бутылки. По данным турецких СМИ, в беспорядках приняли участие около 80 человек. В результате потасовки несколько участников пострадали. В том числе госпитализирован тренер нашей команды. Полиция начала расследование инцидента.