Внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в надругательстве над телами умерших

Внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерине, которая убила дедушку и бабушку, предъявили обвинение в надругательстве над телами умерших. Об этом в понедельник, 27 апреля, пишет RT.

По данным источника, Екатерина Тархова использовала мясорубку при уничтожении улик и останков родственников.

Мать Екатерины Людмила принципиально не поддерживает связь с дочерью. Она не пишет ей письма и не желает с ней общаться, сообщается в публикации.

На данный момент обвиняемая находится в СИЗО. Внучка экс-мэра Самары созналась в убийстве родственников в конце февраля прошлого года. Она пояснила, что расправилась с бабушкой и дедушкой, чтобы завладеть их имуществом.

Расчлененные тела бывшего мэра Самары и его жены нашли в их квартире в начале февраля 2025-го. Подозрение правоохранителей пало на внучку. Ее задержали и впоследствии арестовали.