Семью опекунов осудили за истязание детей в Иркутске

Суд рассмотрел апелляцию и вынес окончательный приговор по уголовному делу об истязании детей в столице Иркутской области.

В преступлении, жертвами которого стали девочка и мальчик, обвинялись иркутянин и его мать - опекуны детей, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что осенью 2024 года сын и мать систематически применяли насилие в общении с подопечными, практиковали физические наказания и психическое давление.

Суд первой инстанции дал опекунам по три года колонии. Адвокаты обжаловали это решение. Иркутский областной суд признал доводы защиты необоснованными и оставил приговор неизменным.