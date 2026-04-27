Семью опекунов осудили за истязание детей в Иркутске
Суд рассмотрел апелляцию и вынес окончательный приговор по уголовному делу об истязании детей в столице Иркутской области.
В преступлении, жертвами которого стали девочка и мальчик, обвинялись иркутянин и его мать - опекуны детей, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Установлено, что осенью 2024 года сын и мать систематически применяли насилие в общении с подопечными, практиковали физические наказания и психическое давление.
Суд первой инстанции дал опекунам по три года колонии. Адвокаты обжаловали это решение. Иркутский областной суд признал доводы защиты необоснованными и оставил приговор неизменным.