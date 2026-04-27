В Тыве перед судом предстанет 43-летний водитель гидроцикла, по вине которого на озере Хадын погибла 67-летняя женщина — она упала с надувного «банана» и утонула.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, трагедия произошла 25 июня 2025 года. Мужчина пренебрёг безопасностью пассажиров, совершил резкий поворот - женщина упала в воду и погибла.

Выяснилось, что у женщины остались четверо детей. За полгода до этого ее сын погиб в зоне СВО, передает группа "108 канал" в соцсети "Вконтакте".

Обвиняемому инкриминируют нарушение правил безопасности на транспорте. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кызылский городской суд рассмотрит это дело.

