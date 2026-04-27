Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров в Горно-Алтайске

В Республике Алтай нетрезвый автомобилист попытался скрыться от инспектора ГИБДД и провез его по проезжей части на машине, пока не врезался в бордюр, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Нетрезвый мужчина за рулем иномарки попытался сбежать от сотрудников Госавтоинспекции в Горно-Алтайске, пояснила Волк, передает РИА «Новости».

Полицейские остановили автомобиль из-за опасного маневрирования, однако водитель отказался предъявить документы и резко тронулся с места.

«Вместо того чтобы предъявить документы, 37-летний мужчина решил начать движение и протащил моего коллегу из госавтоинспекции МВД по Республике Алтай по проезжей части более 300 метров», – добавила представитель ведомства.

Инспектор ухватился за стойку двери, чтобы остановить нарушителя. Ему удалось удержать равновесие, скользя по асфальту, пока лихач не потерял управление и не наехал на бордюр. От удара сотрудник упал и получил травмы.

Нарушителя задержал напарник пострадавшего полицейского. Выяснилось, что местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.

В его отношении составили шесть административных протоколов, автомобиль отправили на спецстоянку. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия к представителю власти.

