Пострадавшая от насилия российская школьница заявила о себе спустя шесть лет

Сотрудники силовых структур задержали жителя Каменска-Уральского, подозреваемого в насилии над 11-летней девочкой. Об этом сообщает E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, преступление произошло шесть лет назад, но известно о нем стало только сейчас. Потерпевшая, которой уже исполнилось 17 лет, сама обратилась в полицию. Мужчину задержали 25 апреля и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 132 («Совершение насильственных действиях сексуального характера») УК РФ. Он отрицает вину.

Следователи хотят отправить задержанного под стражу.

