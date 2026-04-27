Адвокат раскрыл глубину залегания тел погибших под лавиной в Бурятии

Спустя двое суток после трагического схода снежной массы в горах Бурятии, спасателям удалось извлечь тела двух погибших туристов. Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат туристической компании Дмитрий Печкин, людей накрыло колоссальным слоем снега, превышающим высоту трехэтажного дома.

По словам правозащитника, оба найденных 25 апреля тела залегали под толщей снега, достигавшей трех и более метров. Это существенно осложнило работу поисковых групп.

Особая сложность сейчас заключается в поиске третьего члена группы, который до сих пор числится пропавшим без вести. Как пояснил Печкин, имеющихся в распоряжении спасателей стандартных лавинных щупов катастрофически не хватает для обследования всей зоны бедствия.

«Два тела были найдены на глубине более трех метров. А последнее тело пока не обнаружено, так как имеющихся лавинных щупов не хватает по глубине. Трех метров не хватает, чтобы прозондировать всю снежную массу», — детально описал ситуацию адвокат.

Он также добавил, что пропавший турист, вероятнее всего, может находиться еще на большей глубине, чем его погибшие товарищи. Чтобы проверить эту версию и завершить операцию, на место происшествия накануне была доставлена партия более длинных зондов и специализированное оборудование. С его помощью спасатели намерены рыть траншеи в слежавшемся снегу, чтобы продолжить поиски с нижних отметок.