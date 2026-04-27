Диверсантов уничтожили в Коми при попытке атаковать БПЛА нефтяное предприятие

В Коми ликвидировали двух диверсантов, пытавшихся атаковать беспилотниками нефтяное предприятие. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Силовики предотвратили диверсию, которую планировали два гражданина РФ по заданию украинских спецслужб. По заданию куратора они изъяли из заранее оборудованного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами «для совершения подрыва одного из предприятий нефтяной промышленности региона».

При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. На месте происшествия изъяли два БПЛА, два пистолета Макарова и телефоны.

Через мессенджера злоумышленники сотрудничали с украинской стороной и передавали данные о НПЗ в регионе, а также данные о ВС РФ и сотрудниках правоохранительных органов, передает ТАСС.

14 апреля силовики задержали троих участников подготовки теракта против высокопоставленного руководителя, предотвращенного возле бизнес-центра в Москве.

Также сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, который занимался подготовкой теракта по заданию террористической организации, действующей под патронажем специальных служб Украины.

До этого сотрудники ФСБ также задержали в Крыму двух членов запрещенной в России организации. Во время конспиративных собраний они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.