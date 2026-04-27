Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе украинского дрона

Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате атаки украинского дрона по территории транспортного цеха. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

— Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель, — передает канал ЗАЭС в МАКС.

До этого четыре жителя Белгородской области, включая двоих детей, пострадали в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Ржевке. Помимо этого, в Алексеевке беспилотник атаковал многоэтажный дом. В результате инцидента в одной из квартир загорелся балкон.

26 апреля Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Севастополь, в результате погиб мужчина. В результате инцидента также ранены пожилой мужчина и женщина в районе улицы Генерала Мельника и Балаклавского района, у них осколочные ранения, травмы средней тяжести.