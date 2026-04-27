Оценена работа охраны во время стрельбы на мероприятии с Трампом

В США продолжают вовсю обсуждать инцидент со стрельбой на мероприятии, где присутствовал президент Трамп. По словам экспертов, меры безопасности на ужине для корреспондентов Белого дома сработали должным образом. Официальные лица отметили, что подозреваемый так и не попал в банкетный зал отеля, где президент Трамп и сотни журналистов собрались на ужин для корреспондентов Белого дома.

Вооруженный человек, который в субботу вечером прорвался через контрольно-пропускной пункт в отеле Washington Hilton, полагал, что Секретная служба была плохо подготовлена к защите от него высокопоставленных чиновников администрации, такой вывод можно сделать из оставленного им письма. Агенты, в свою очередь, остановили его в считанные секунды, констатирует The New York Times.

Этот эпизод вызвал новые вопросы о том, была ли Секретная служба достаточно подготовлена для защиты президента в эпоху растущих угроз и вспышек политического насилия. Но официальные лица настаивают на том, что меры безопасности сработали должным образом, указывая на тот факт, что подозреваемый так и не попал в банкетный зал отеля, где президент Трамп и сотни журналистов собрались на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома.

“Система сработала”, - сказал Тодд Бланш, исполняющий обязанности генерального прокурора США, в интервью программе NBC “Встреча с прессой” в воскресенье, рассказывая о том, как подозреваемый прошел всего в нескольких шагах от периметра безопасности.

Письмом подозреваемого поделились с New York Times два сотрудника правоохранительных органов, которые на условиях анонимности согласились раскрыть эту информацию.

Несмотря на то, что в воскресенье некоторые политики и ученые мужи утверждали, что меры безопасности должны были быть более жесткими и что подозреваемый никогда не должен был подобраться так близко, бывшие сотрудники правоохранительных органов заявили в интервью, что, по-видимому, были приняты надлежащие меры предосторожности.

“Судя по опыту, это могло быть массовое убийство, - сказал Пол Эклофф, который служил в охране президента Трампа во время его первого президентского срока. – Этого не произошло, потому что вооруженные, обученные профессионалы стояли между нападавшим и бальным залом, полным людей. Вопрос не в том, как ему удалось подобраться так близко? Вопрос, который люди должны задать, заключается в том, почему все живы? Это потому, что план безопасности сработал.”

В своем письме подозреваемый, Коул Томас Аллен, выразил удивление по поводу того, что он смог зарегистрироваться в отеле за день до мероприятия с дробовиком, пистолетом и ножом, которые он принес, предположительно, в своем багаже.

Энтони Гульельми, представитель Секретной службы, сказал, что агентство разрабатывает конкретный план обеспечения безопасности для каждого мероприятия.

“Эти меры тщательно проверяются в ходе предварительного процесса и имеют решающее значение для снижения угрозы и предотвращения значительного ущерба”, - сказал он.

Периметр мероприятия был многослойным, и не все из них были видны людям, находящимся в зале, что было сделано намеренно. В данном случае металлодетекторы образовали внешний периметр охраняемой зоны. Сразу после окончания проверки были расставлены сотрудники правоохранительных органов, чтобы убедиться, что никто из тех, кому не следует проходить в танцевальный зал, не прошел. По словам сотрудника правоохранительных органов, проинформированного о плане, который не был уполномочен говорить об этом публично, внутри зала были размещены группы противодействия нападениям секретной службы, готовые отреагировать, если что-то произойдет. А некоторые агенты были одеты как официанты, чтобы не выделяться из толпы, когда они осматривали зал.

“Человек пытался проникнуть из грязной и небезопасной зоны в охраняемую зону, и его задержали до того, как он смог попасть на мероприятие”, - сказал Майкл Сентрелла, бывший помощник директора Секретной службы. “Таким образом, уровень защиты, то, как был разработан план обеспечения безопасности, Секретная служба действовала именно так, как должен был осуществляться план, и человек был задержан еще до того, как получил доступ”.

Президент Трамп пообещал провести это мероприятие снова в следующем месяце, и некоторые уже задаются вопросом, не следует ли расширить периметр безопасности для этого собрания. На практике это означало бы, что если кто-то снова попытается прорваться мимо агентов, столкновение произойдет за пределами здания, а не внутри него. Эклофф сказал, что слишком большой периметр может привести к непреднамеренному ослаблению присутствия службы безопасности там, где оно наиболее необходимо.

Отель Washington Hilton, где уже давно проводится праздничный ужин, является трудным местом для секретной службы, поскольку он очень большой, является общественным пространством и так много людей приходят и уходят — в свои номера и из самого отеля, отмечает The New York Times. Организация мероприятия повышает ставки, поскольку оно может охватить всю линию наследования президентских полномочий в одном месте. (Третий в очереди на пост президента сенатор Чак Грассли, республиканец от штата Айова и временный председатель Сената, не присутствовал на ужине в субботу вечером).

В своих записях подозреваемый отметил, что ему удалось пронести оружие в отель, и предположил, что иранский террорист с более опасным оружием смог бы нанести огромный ущерб.

На видео запечатлены страх и замешательство в бальном зале отеля в субботу вечером, когда агенты секретной службы бросились к возвышению, чтобы защитить Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, указывает The New York Times. На кадрах видно, как охрана Вэнса, которая меньше, чем охрана президента, уводит его с возвышения в безопасное место примерно за 10 секунд до появления президента. Эклофф сказал, что это несоответствие частично отражает различия в охране, в том числе тот факт, что у двух политков в штате есть сотрудники с несколько разными обязанностями.

“Когда у вас много покровителей, особенно в линии наследования президента, очевидно, что это очень сложно, и реальные события становятся запутанными”, - сказал Эклофф.

Когда дело доходит до того, чтобы заставить кого-то покинуть сцену, возраст также имеет значение. Трампу 79 лет, а Вэнсу 41. “Иногда немедленное перемещение этого человека или этих трех человек в данный момент является ошибкой”, - сказал Эклофф, добавив, что в зависимости от обстоятельств служба безопасности может двигаться навстречу опасности, а не от нее.

“Я бы сказал, что решение о его перемещении было принято в течение 10 секунд”, - сказал Эклофф о президенте. По его словам, присутствующим в зале, вероятно, показалось, что прошел целый час, но ряд тактических решений приходится принимать мгновенно, в том числе прятаться ли за столом, чтобы определить, стреляет ли кто-нибудь по возвышению.

С июля 2024 года, когда Секретной службе не удалось обезопасить крышу на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где боевик произвел восемь выстрелов в Трампа, агентство столкнулось с серьезными вопросами о своей компетентности.

Эксперты по безопасности расценили это покушение на убийство во время избирательной кампании как явную неспособность агентства подготовить и обезопасить район, учитывая, насколько близок был 20-летний боевик к убийству Трампа. Плохая связь между местной полицией и Секретной службой позволила стрелку забраться на крышу соседнего здания и выпустить пулю, которая задела ухо Трампа. Снайпер Секретной службы выстрелил и убил стрелка.

Это было первое покушение на бывшего или действующего президента с 1981 года, отмечает The New York Times. Хотя Трамп получил незначительное ранение, один человек, присутствовавший на митинге, был убит, а двое других получили ранения. Затем в руководстве агентства произошли перестановки, и некоторые аспекты президентской безопасности были пересмотрены.

“Мы увидели провал в случае Батлера. Мы увидели превосходное реагирование на чрезвычайные ситуации, но организация, исполнение и выстрелы были неудачными”, - комментирует Эклофф, который сказал, что было бы ошибкой выносить периметр безопасности за пределы отеля при проведении мероприятия в следующий раз. “Дело не в том, чтобы увеличить периметр, - подчеркивает он. – Дело в том, чтобы сделать реакцию более быстрой и точной”.

Сентрелла сказал, что для Секретной службы успех обычно выглядел так, как будто ничего не произошло: “Вчера вечером успех выглядел как сдерживание опасной ситуации до того, как она превратилась в трагедию”.