Российский врач избежал тюрьмы за последствия операции

В Свердловской области осудили врача за смерть пациента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда региона.

Он признан виновным по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2023 года в ходе операции Алексей Беда врач-эндоскопист местной центральной городской больницы оказал мужчине неквалифицированную помощь. Он нарушил технику и методику безопасного проведения вмешательства, что привело к внутриоперационному травматическому повреждению пациента. После проведения операции врач не обследовал пациента на предмет выявления повреждений. Это привело к летальному исходу.

Суд приговорил его к двум годам и девяти месяцам лишения свободы. Но в связи с истекшим на стадии предварительного следствия сроком давности осужденный освобожден от наказания.

