Краснокамскому маньяку выставили счет

С пожизненно осужденного за убийство восьмилетней девочки на Сахалине Игоря Дворникова принудительно взыскивают более 3,6 миллиона рублей морального вреда, сообщает РИА Новости.

По данным судебных приставов, в 2022 году на Дворникова были открыты два исполнительных производства на основании решений Сахалинского областного суда. В рамках этих дел с него требуют компенсацию за причиненный преступлением вред.

Дополнительно с 2022 года за осужденным числится задолженность по налогам и сборам — свыше 53 тысяч рублей.

Часть требований взыскать не удалось. Речь идет почти о 90 тысячах рублей по нескольким производствам, связанным с процессуальными издержками, госпошлиной и иными задолженностями. Приставы указали на невозможность установить местонахождение имущества должника и получить сведения о его денежных средствах.

Преступление, за которое Дворников отбывает наказание, произошло летом 2020 года. Восьмилетняя девочка села в автомобиль к мужчине и его супруге после обещания подвезти. Ребенка вывезли в лес, где, по материалам дела, мужчина совершил в отношении нее преступления сексуального характера, после чего убил и спрятал тело.

Суд также установил, что в 2011 году Дворников убил гражданина КНР и неустановленную женщину, а в 2018 году совершил преступления против другой несовершеннолетней.

В 2021 году Сахалинский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Супруга признана виновной и получила 15 лет колонии.