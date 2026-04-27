Открывший стрельбу на ужине критиковал Трампа из-за Украины

31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен, задержанный за стрельбу на торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом, критиковал Вашингтон за отказ от помощи Украине. Об этом пишет газета New York Post, проанализировавшая посты подозреваемого в соцсетях.

"Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысячи сообщениях, - говорится в публикации издания. - При этом его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась".

Журналисты обратили внимание на пост мужчины, в котором он грубо раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за слова об отказе от помощи Украине в апреле.

Помимо этого, отмечает NYP, Аллен выступал в поддержку мероприятий по сбору финансирования для ВСУ.

Напомним, инцидент со стрельбой в отеле Hilton, где Трамп проводил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, произошел в субботу, 25 апреля. В результате ЧП ранения получил офицер Секретной службы, никто из гостей не пострадал.

Трампа с супругой, вице-президентом и членами его кабинета экстренно эвакуировали со сцены.

Стрелявшего задержали. Во время обыска у него нашли несколько единиц оружия.

Сейчас следствие проверяет записку, которую Аллен якобы отправил членам семьи до нападения, где он выразил свое возмущение действиями администрации Трампа, при этом отметив, что "не ждет прощения".