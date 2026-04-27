В Чаде 42 человека погибли после конфликта двух семей из-за колодца

Межобщинное столкновение на востоке Чада унесло жизни более 40 человек. Инцидент произошёл в регионе Вади-Фира, сообщило 26 апреля агентство Agence France-Presse.

По словам представителя правительства в регионе Брахима Иссы Гальмайе, конфликт вспыхнул после спора двух семей из-за колодца. Погибли по меньшей мере 42 человека.

Межобщинные столкновения из-за земли, скота и доступа к воде являются распространённым явлением на востоке Чада. Эксперты из организации International Crisis Group посчитали количество стычек.

По данным аналитиков, в период с 2021 по 2024 год из-за подобных конфликтов погибли более тысячи человек, ещё около двух тысяч получили ранения.