Стало известно о спасении жителя Севастополя от БПЛА благодаря пленке на окнах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что пациент городской больницы №1, куда попали осколки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получил ранение, но не погиб благодаря специальной пленке на окнах. Его слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

Развожаев сообщил, что благодаря бронепленке житель Севастополя получил незначительную травму, врачи горбольницы оказали ему необходимую помощь.

«Было попадание в нашу больницу городскую, в одну из палат. То, что бронепленкой вовремя было все обклеено спасло жизнь пациенту», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля Украина нанесла мощнейший за последнее время удар по Севастополю. Город атаковали около 100 беспилотников.