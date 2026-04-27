В японской префектуре Хоккайдо произошло землетрясение

На севере Японии в префектуре Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 30 км к юго-западу от города Обихиро, население которого составляет порядка 173 тыс. человек.

Очаг стихии залегал на глубине 79 км. Информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась. 20 апреля землетрясение магнитудой 7,5 произошло в японской префектуре Аомори. Жителей восточного побережья севера Японии предупредили о возможном цунами.

18 апреля землетрясение магнитудой 5,0 произошло в японской префектуре Нагано. Максимальная сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, которая принята в Японии. По словам сейсмологов, сильные толчки также следует ожидать в течение недели после основного землетрясения.