Мужчина открыл стрельбу во дворе российского города

В Альметьевске произошел конфликт между несколькими людьми, в результате которого один из них открыл стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в одном из дворов на улице Чернышевского. В результате стрельбы был ранен один человек, медики оказали ему необходимую помощь и отпустили.

«Нападавшие были задержаны и доставлены в полицию», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане мужчина угрожал полицейским пистолетом. В итоге его ранили в ногу и задержали.