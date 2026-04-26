В Крыму зафиксировали два лесных пожара, сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по республике Дарья Диюнова.

«В Бахчисарайском районе горела лесная подстилка в районе села Баштановка. Пожар локализован на площади 2 га», — сказала она агентству РИА Новости.

Кроме того, в Симеизе потушили лесной пожар на площади 250 кв. м. Причины выясняются.

Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков спрогнозировал, что сезон лесных пожаров в нынешнем году завершится только в октябре.