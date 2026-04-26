В Череповце не выявили превышения опасных веществ в воздухе после атаки БПЛА

В Череповце не выявили превышения опасных веществ в воздухе после атаки беспилотников, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Превышений опасных веществ в воздухе за прошедшие сутки не зафиксировано. Базовая профилактика ситуации с атмосферным воздухом Череповца ведётся регулярно, мониторинг не прекращаем», — написал он в Telegram-канале.

В ночь на 26 апреля ВСУ атаковали Вологодскую область. Первоначально сообщалось, что пять человек получили химические ожоги и были госпитализированы в результате повреждения трубопровода с серной кислотой при атаке БПЛА.

Позднее число пострадавших увеличилось до десяти. Двое находятся в тяжёлом состоянии.