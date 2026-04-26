Число погибших при теракте в Колумбии достигло 20

Число погибших в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука в Колумбии достигло 20, ещё 36 человек пострадали.

Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман.

«На данный момент, согласно отчёту, погибли 20 гражданских лиц, из них 15 женщин и пять мужчин, все взрослые. 36 человек получили ранения», — написал он в соцсети X.

В регионе объявлен трёхдневный траур.

Взрыв на шоссе уничтожил автобус и десятки машин. Президент Колумбии Густаво Петро возложил ответственность за теракт на вооружённую группировку во главе с боевиком по прозвищу Марлон.