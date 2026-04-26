В МАГАТЭ рассказали об очередном сбое на ЗАЭС

Запорожская АЭС (ЗАЭС) в 15-й раз с начала вооруженного конфликта в воскресенье, 26 апреля, вновь временно потеряла внешнее электроснабжение. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

«Предполагаемая причина — короткое замыкание на подстанции. Внешняя электроэнергия была восстановлена через час», — говорится в публикации.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала РИА Новости, что нарушений условий безопасности на станции при временной потере внешнего электроснабжения в воскресенье зафиксировано не было.

До этого в МАГАТЭ рассказали, что Россия и Украина взаимодействуют с Международным агентством по атомной энергии для достижения временного прекращения огня, чтобы начать ремонт линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.

Утром 15 апреля мэр Энергодара — города-спутника ЗАЭС Максим Пухов сообщил об отключении света в городе — спутнике ЗАЭС. Причиной послужила атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава города подчеркнул, что критическая инфраструктура и социальные объекты были запитаны от резервных дизель-генераторов. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее устранить последствия ударов.